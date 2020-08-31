Жители деревни Сейты в Коми пытаются спасти поселение, восстанавливая храм

В деревне Сейты Сыктывдинского района Коми практически ничего не осталось. Здесь нет школы, детского сада и даже магазина. Но жители не сдаются: с 90-х годов они восстанавливают старинную часовню Модеста Мученика, которая в советские годы была зерновым складом.

«Деревня не умирает, живет, — уверена староста деревни Елена Пыстина. — Мы ремонтируем старинную церковь. Но у нас нет средств, никто не помогает... Кинули клич в Интернете — ни один человек ни копейки не послал. Мы немножко крышу сделали, но работы очень много, а денег нет».

Председатель ТОС «Деревня Сейты» Ольга Модестовна Беляева рассказала Федеральному агентству новостей, что восстановлением храма жители озаботились еще в 1991 году, когда после выхода на пенсию она переехала сюда жить. Статус культового объекта зданию удалось вернуть с огромным трудом — доходило до того, что после подачи заявления юридически переставал существовать отдел, в который его направляли. Но жители сдаваться не собирались, и в итоге храм удалось хотя бы юридически вернуть в поселение.

«И бабушки, которые были тогда еще живы, и молодежь очень хотели восстановить часовню, — вспоминает Беляева. — Мы вычистили гнилое зерно, ходили к руководству с просьбой вернуть культовый объект. Выбрали старосту. Те, кто уехал в города, передают деньги на материалы. Но средств все равно не хватает».

Чтобы привлечь финансы, жители решили открыть в деревне туристический маршрут «Парное молоко». Худо-бедно дело пошло — с вырученных от туристов средств удалось полностью восстановить внутреннее убранство храма. Иконы принесли из домов, для проведения служб и обрядов приглашают «вахтовых» священников из соседних поселений. Выигран грант на восстановление старинного родника и купели, прошло первое крещение ребенка.

«Осталось только сделать купол, — рассказывает Беляева. — Жесть купили, мастера с трудом, но нашли. Только его работа очень дорогостоящая, и мы застряли. Но не сдаемся, деремся за выживание. Сейчас, если купол заблестит, еще сильнее оживимся».

С 1991 года сделано немало. Селянам подарили колокол, туристы приезжают на смотровую площадку. Потеряв школу, детский сад и даже магазин, жители поддерживают в деревне Дом-музей Дьяконова, пытаются развивать инфраструктуру.

«Мы поставили крытый спортивный комплекс с тренажерами, сделали детскую площадку, — продолжает Ольга Модестовна. — Детей, правда, в деревне практически не осталось. Но мы верим, что поселение можно спасти».

Узнав о непростой ситуации в поселении, глава ОНФ Республики Коми, кандидат в Госсовет Республики Коми от партии «Родина» Елена Иванова призвала всех неравнодушных граждан не оставаться в стороне.