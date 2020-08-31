В Германии объяснили, почему протестующие в Берлине скандировали «Путин!»

Берлин, 31 августа. Депутат берлинской Палаты представителей Гуннар Линдеманн объяснил, почему в столице Германии участники акции против карантинных мер скандировали «Путин!».

Гуннар Линдеманн обратил внимание на то, что у президента России Владимира Путина очень хорошая репутация среди немцев. С его точки зрения, протестующие решили прийти к российскому посольству, чтобы «привлечь внимание к условиям в Германии». Демонстранты надеются, что Россия сможет повлиять на канцлера Ангелу Меркель, уверен Линдеманн.

«На мой взгляд, опасности для посольства России не возникло ни разу», — заявил он.

Линдеманн добавил, что в Берлине в протестной демонстрации участвовало много граждан, эти выступления носили «преимущественно мирный характер». Исключением стала ситуация у парламента, там «несколько странных участников демонстрации попытались штурмовать бундестаг в знак протеста против правительства», отметил Линдеманн. Он добавил, что и в данном случае реальной опасности не было.

Депутат городской Палаты представителей пояснил, что правоохранители не всегда реагировали соразмерно.

«Известны случаи чрезмерного насилия со стороны полиции, с которыми мы будем разбираться на парламентском уровне в берлинской Палате представителей», — указал Линдеманн.

Напомним, в минувшие выходные в центре Берлина прошли многотысячные акции против ограничительных мер, введенных властями из-за пандемии коронавируса.