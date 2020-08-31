Качество отдыха в Турции вызвало жесткую критику жены Реввы

Анкара, 31 августа. Отдых в Турции во время пандемии коронавируса не вызвал восторга у супруги юмориста Александра Реввы — Анжелики. О «минусах» девушка рассказала подписчикам в Instagram.

Автор поста обратила внимание, что у нее есть диплом по специальности «гостиничная индустрия». На ее профессиональный взгляд, в Бодруме качество «хромает».

«Здесь нужно приложить усилия, чтобы получить сервис, особенно сложно таким как я, у которых диплом в Hospitality Industry (Hotel Management). Пока не наведу порядок, отдыхать мне очень сложно», — поделилась мнением супруга юмориста.

Далее в комментариях она обратила внимание, что цена за размещение в отелях существенно завышена, если соотносить с качеством.

«Цена — качество! Об этом мой пост. Если вы дерете, то соответствуйте», — дала рекомендацию Анжелика.

По мнению девушки, владельцы гостиниц в Турции «расслабились».

Стоит напомнить, что в Турции можно столкнуться с куда более серьезной проблемой помимо качества гостиничного сервиса. Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин обратил внимание, что турецкие власти занижают статистику по количеству заболевших коронавирусом. Анкара идет на это ради поддержания туристического потока.