Монтян раскрыла украинский след в белорусском «Майдане»

Киев, 31 августа. Украинский видеоблогер и правозащитница Татьяна Монтян заявила, что радикальные участники беспорядков в Белоруссии прошли подготовку на Украине.

По ее словам, на территории Украины проходили подготовку не только обычные участники беспорядков, но и их руководители. «Десятники» и «сотники», управлявшие радикалами, готовились и тренировались на территории Украины. Монтян также добавила, что к подготовке «силового крыла» для белорусского «Майдана» также причастны Польша и Литва.

По ее слова, подготовка белорусских радикалов осуществляется структурами, связанными с главой МВД Украины Арсеном Аваковым и батальоном «Азов». Монтян подчеркнула, что глава МВД Украины занимается подготовкой боевиков «на экспорт» для осуществления государственных переворотов в других странах. Однако даже с помощью подготовленных на Украине боевиков дестабилизировать ситуацию в Белоруссии не удалось.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты голосования.

После голосования в столице Белоруссии вспыхнули несанкционированные протестные акции. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.