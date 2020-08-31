Киркоров разозлил фанатов дипфейком в образе Рианны

Москва, 31 августа. Певец Филипп Киркоров опубликовал шуточное видео, в котором примерил на себя образ американской исполнительницы Рианны.

Киркоров поделился кадрами в Instagram. Видео сделано с помощью технологии дипфейк, которая заменяет лицо звезды в клипе на лицо Киркорова. На кадрах Киркоров с узнаваемыми бородой и усами примерил несколько образов Рианны — спортивный в коротком топе, с декольте в бассейне, с крупными серьгами и каре и даже кошачьими ушками.

Подписчики оценили шутку певца и восхитились его «преображениями». Актер Стас Садальский предположил, что на видео дочь Киркорова.

«Боже, как похожа на вас дочка, копия!!! А кто мать?» — написал актер stassadal.

«Я считаю , что вы очень похожи», — добавила Яна Рудковская (rudkovskayaofficial).

«Шикарно», — написала dusya_star.

Однако нашлись и те, кого шуточный ролик разозлил. Некоторые пользователи осудили Киркорова за поддельной видео, напомнив ему о детях.

«Несчастные дети…» — написала irinka090364.

«Филя, а что, нельзя было выбрать мужского исполнителя?» — возмутился kazlive.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров и популярный блогер Давид Манукян потратили более пяти миллионов рублей на модные украшения для зубов ради съемок совместного клипа. Так называемые «грилз» были изготовлены по индивидуальному заказу Киркорова и Манукяна из золота и инкрустированы драгоценными камнями. Потраченные артистами миллионы, можно увидеть в клипе на их совместную песню «Ролекс».