Дочь Успенской показала редкое фото матери без пластики

Москва, 31 августа. Пользователи Instagram смогли увидеть, как выглядела их кумир, будущая «королева шансона» Любовь Успенская около 45 лет назад. Фотографию совсем еще молодой матери показала ее дочь Татьяна Плаксина. Она так и написала: «Мама».

Фотография с будущей звездой без пластики на лице уже получила более полутора тысяч «лайков».

Напомним, что ранее Плаксина отметилась куда менее трогательным поступком в отношении матери. Речь идет об эфире в начале года, где стали известны скандальные подробности, связанные с исполнительницей.

По словам дочери, мать якобы жестоко с ней обращалась. В частности, девушка обвинила певицу в том, что та запирала ее и «начинала душить». Плаксина также рассказала, будто мать запугивала ее санитарами клиники для душевнобольных. Потом, правда, девушка пыталась отказываться от сказанного в адрес матери, ссылаясь на создателей телешоу.

В слова Плаксиной не верили и поклонники Успенской. По их мнению, мать проявляла реальную заботу о дочери, пишет Infox.

Кроме того, в августе Плаксина снова отличилась, опубликовав скрин беседы со своей матерью. Певица раскритиковала перед этим дочь за выложенный снимок секс-игрушки.