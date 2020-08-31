Американка пришла знакомиться с родителями парня и разрушила его семью

Вашингтон, 31 августа. Американка разрушила семью своего возлюбленного, случайно уличив мать молодого человека в измене. История о «кровных узах» появилась на Reddit и набрала свыше 64 тыс. лайков.

19-летняя пользовательница под ником QueenOfPassAgress поведала, что встречалась со своим ровесником по имени Джейкоб. Однажды он пригласил ее на семейный обед. Девушка приняла приглашение и познакомилась с его отцом-механиком и матерью-домохозяйкой. Помимо родителей на обеде были старший брат, сестра бойфренда и их новорожденная дочка.

QueenOfPassAgress рассказала родственникам, что помогает на станции переливания крови. Отец похвастался, что является универсальным донором, так как у него первая группа крови с отрицательным резус-фактором.

Молодой человек девушки сообщил, что у него такая же группа крови, а у его старших брата и сестры —четвертая. Зная, что мать ее бойфренда в прошлом уже была замужем и осталась вдовой, девушка спросила, какая группа крови была у биологического отца старших детей в семье — вторая или третья.

После этого повисла неловкая пауза. Затем отец семейства заявил, что в прошлом браке у женщины не было детей, и слова девушки подтвердились его подозрения об измене.

Автор поста добавила, что вскоре рассталась с Джейкобом, а ДНК-тесты подтвердили, что его мать изменяла отцу. В итоге его родители развелись.