День нефтяника и газовика 2020: история и традиции, «Северный поток — 2»

День работников нефтяной и газовой промышленности — один из самых популярных профессиональных праздников в России и на постсоветском пространстве. Работники нефтяной промышленности называют свой профессиональный праздник День нефтяника, сотрудники «Газпрома», естественно, предпочитают название День газовика.

День нефтяника и газовика отмечается в первое воскресенье сентября, в 2020 году праздник приходится на 6 сентября. Вместе с российскими работниками отрасли празднуют в Армении, Белоруссии, Казахстане, Молдавии и Киргизии. На остальной части постсоветского пространства праздник сотрудников нефтегазовой промышленности (а их немало, например, в Азербайджане или на Украине) отмечается, как правило, также в сентябре, но в другой день.

История праздника

Праздник в честь работников нефтяной и газовой промышленности СССР появился в 1965 году в знак признания заслуг сотрудников отрасли в успешном освоении нефтегазового потенциала Западной Сибири. Праздник учредили за год до этого, приурочив к столетию отечественной нефтяной и газовой промышленности, которая, как считается, ведет свою историю с 1864 года.

По традиции профессиональный праздник нефтяников и газовиков — представителей достаточно богатой и преуспевающей отрасли — отмечается широко: корпоративные праздники, включающие концерты с участием звезд первой величины, торжественные приемы, вручение правительственных и отраслевых наград, денежные премии всем сотрудникам.

Немного из истории отрасли

Люди используют нефть и природный газ с древнейших времен. Сначала наши предки брали полезные ископаемые, который сами выходили из недр на поверхность, затем перешли к добыче с использованием различных приспособлений. Первоначально нефть использовалась в качестве топлива, но люди скоро поняли, что это непозволительное расточительство. Великому ученому Дмитрию Менделееву приписывают фразу:

«Сжигать нефть — все равно, что топить печку ассигнациями».

В России выходившую на поверхность земли нефть начали использовать еще в допетровские времена, сначала, естественно, как природное топливо. Но уже при Петре I и по его распоряжению нефть попробовали перегонять, чтобы применять в медицинских целях.

Кстати, первый в мире нефтеперегонный завод появился именно в России в 1745 году. Его построил архангельский купец Федор Прядунов, который загорелся идеей гнать из нефти керосин, используемый для освещения.

В 1823 году на Кавказе вблизи крепости Моздок крепостные крестьяне братья Дубинины также построили один из первых полукустарных заводов по перегонке нефти, впервые в России наладив (хоть и в небольших объемах) производство мазута.

Годом рождения российской нефтяной промышленности принято считать 1864 год, когда в долине реки Кудако на Кубани началось механическое бурение скважин для выкачивания нефти. Стены скважин представляли собой полые металлические трубы, которые гоняли в землю там, где били фонтаны нефти.

Так в России зародилась нефтяная промышленность, позже в стране научились добывать и использовать природный газ.

Нефтегазовая промышленность сегодня

Нефтяная и газовая промышленность — важнейшие отрасли отечественной тяжелой индустрии. Нефть и газ — основы российского экспорта, залог благосостояния страны и «уверенности» национальной валюты (курс рубля опосредовано привязан к цене нефти на мировом рынке).

В отрасли, требующей серьезных знаний и умений, заняты сотни тысяч человек, многие из которых работают вахтовым методом в труднейших условиях Западной Сибири и Крайнего Севера.

«Северный поток — 2»

Одним из самых амбициозных проектов последних лет в газовой сфере является строительство газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря от берегов России до побережья Германии. Проект является сугубо коммерческим, крайне выгодным не только России, но и нашим европейским партерам, в первую очередь Германии.

Активные шаги по завоеванию Россией европейского газового рынка не нравятся Соединенным Штатам. Под видом защиты от мнимой опасности, которую якобы несет российский газопровод в роли зловещей «руки Москвы», Вашингтон вводит санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Однако, по мнению экспертов, все попытки США, а также теряющих доходы от газового транзита Украины и Польши торпедировать российский проект обречены на поражение: «Северному потоку — 2» быть!