Покинувший НТВ Кучера готов вести другие ток-шоу на телевидении

Москва, 31 августа. Российский актер и телеведущий Оскар Кучера готов в дальнейшем вести шоу на телевидении, если формат проекта будет ему интересен. Об этом артист заявил, комментируя свой уход из программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Покинувший НТВ Кучера рассказал, что актерская профессия является для него основной, но и от работы на телевидении он никогда не отказывался. Он и в будущем планирует совмещать свою театральную деятельность с ведением различных телешоу, передают Nation News.

«Любой формат абсолютно, если это мне будет интересно», — уточнил актер.

Ранее сообщалось, что вести передачу «Звезды сошлись» вместе Кучере в свое время предложила Лера Кудрявцева. Коллеги работали в тандеме над проектом с 2017 года. В основном на шоу обсуждались скандалы из жизни звезд.

Одна из нашумевших историй была связана с дочерью королевы российского шансона Любови Успенской — девушка заявила на передаче, что мать постоянно над ней издевалась.

Кучера не беспокоится, что останется без работы после ухода из программы. В новом сезоне его уже ждут съемки и театральные постановки. Друзья похвалили мужчину за смелое решение, ведь в пандемию многие артисты лишились доходов.

Ранее стало известно, что популярная ведущая и блогер Ксения Собчак подставила свою коллегу Леру Кудрявцеву, в самый последний момент отказавшись от участия в эфире программы «Звезды сошлись». Собчак должна была принять участие в программе и сказать слова в поддержку российского актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в Москве.