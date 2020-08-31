Актриса Мелихова рассказала о разводах и тяжелой жизни за границей

Москва, 31 августа. Актриса Ольга Мелихова, которая ранее была в числе популярных звезд советского кино, круто изменила жизнь. Она уже долгое время живет за границей. Мелихова рассказала, почему у нее так сложилась судьба, и раскрыла подробности личной жизни, включая предательство.

Знаменитой она стала после вышедшего почти 40 лет назад фильма «Отпуск за свой счет». Были и еще несколько видных ролей, а потом девушка куда-то исчезла. Актриса не пришла на озвучивание из-за нахлынувшей влюбленности. На «Ленфильме» такое не простили, дороги туда для нее больше не было. Чуть позже она ушла и из театра.

Первым ее супругом стал актер Юрий Сотничук. Он, по некоторым данным, ревновал супругу к ее успеху. Отношения быстро прекратились, к тому же, он нашел другую.

Затем последовал брак с испанцем, с которым она уехала в Финляндию. Там была измена с его стороны и развод. Ольга Мелихова осталась в чужой стране без денег. Она жила в нищете, начались проблемы документами, которые давали право жить и работать в Финляндии.

По мнению бывшей звезды, пути в кино она для себя не видит, старые ленты со своим участием она не пересматривает. Женщина ухаживает за матерью, пишет иконы, проводит время с домашними животными и собирает грибы и ягоды.

Несколько лет назад она приняла предложение соседа-финна и стала в третий раз женой, пишет «Дни.ру».