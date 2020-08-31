Москва, 31 августа. Британская журналистка Лиза Хейзлдайн объяснила, почему у россиян есть необычная страсть к укропу.

Она отметила, что в русской кухне эта зелень, которую используют в качестве приправы, «вездесуща и повсеместна». На Западе «лишенное романтики базилика или изысканности розмарина» растение знают те, кто пробовал особенные блюда. В данном случае речь идет о маринованных огурцах или лососе по-скандинавски. Журналистка пояснила, что в России укроп добавляют в «традиционную пищу» — борщ, пельмени или салат оливье. Однако это лишь «верхушка айсберга».

Британская журналистка раскрыла тайну любви россиян к укропу. С точки зрения Хейзлдайн, блюда с укропом выигрывают благодаря «характерному восточноевропейскому вкусу». Она также обратила внимание, что эта зелень может «всплыть» в ряде блюд, которые, в принципе, и не нуждаются в ней — и в пицце, в суши, и в сыре, и в жареном картофеле.

По словам Хейзлдайн, в западном сегменте соцсетей есть группы, которые посвящены «обнаружению укропа в неожиданных местах».

Врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина ранее назвала продукты, которые помогут в условиях эпидемии коронавируса, включив в список печень трески, чайный гриб, квашеную капусту и зелень.