Климова привела поклонников в восторг снимком с легким макияжем

Москва, 31 августа. Известная российская актриса Екатерина Климова решила примерить новый образ и обратилась к стилисту. 42-летняя артистка предстала перед пользователями Instagram с легким макияжем и необычной прической.

Фотографии Климовой появились в соцсети на странице одного из московских салонов. Стилист Дмитрий Винокуров сделал актрисе прическу с собранными в пучок воздушными локонами и декоративными веточками рябины.

«Сегодняшний образ для Екатерины получился очень легким и свежим», — говорится в описании снимков.

Естественная красота Климовой привела в восторг поклонников актрисы.

«Какая она красивая, и прическа просто бомба!» — похвалил работу мастера пользователь с ником cutie.klimova.

«Оригинально и с изюминкой», — написала kapitalist5.

«Моя любимая актриса!!! Как красиво!» — восхитилась katunyacat.

«Нет слов», — отметил aleksandrmakarov4945.

«Да, Александр, от такой красоты мужчины теряют дар речи», — согласились сотрудники салона.

«Я давно от такой красоты дар речи потерял», — ответил им Александр.

Ранее Екатерина Климова появилась на ковровой дорожке во время вручения телевизионной премии «ТЭФИ — Летопись Победы». Актриса выбрала для церемонии необычный серый наряд с открытыми плечами. Стилист Анастасия Пахолкова назвала образ Климовой очень женственным и похвалила туфли, которые подобрала звезда.