Резко помолодевший Масляков удивил фанатов своим видом

Москва, 31 августа. Резко помолодевший президент КВН Александр Масляков потряс фанатов своим видом.

Певица Полина Гагарина опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Масляковым. Внешность помолодевшего президента КНВ сильно удивила пользователей Сети. Подписчики Гагариной отметили, что Масляков хорошо выглядит, несмотря на солидный возраст.

«Все-таки смех продлевает жизнь и молодость видимо тоже», — отметила lesjkazimnuhova.

Стоит отметить, что Полина Гагарина заняла кресло жюри в КВН. Певица приняла участие в музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН 2020», признавшись, что давно мечтала войти в состав жюри КВН.

«Давно мечтала оказаться здесь и не зря. Было здорово все: компания, зал, команды и игра. Светлогорск, спасибо за теплый прием», — написала Гагарина.

Кроме того, певица напомнила о приближении очень значимой для КВН даты. Уже скоро Клубу веселых и находчивых исполнится 60 лет, а его президент ведущий Александр Масляков отметит 80-летие.

Недавно Масляков оказался в центре скандала после того, как руководство КВН обвинили в поборах участников. Позднее Масляков заявил, что руководство КВН не берет деньги с участников.