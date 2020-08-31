В РФ работодатели стали чаще поздравлять сотрудников с днем рождения

Москва, 31 августа. Российские работодатели за шесть лет стали чаще поздравлять сотрудников с днем рождения. Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, как в российских компаниях и трудовых коллективах относятся к такой традиции.

Отмечается, что в социологическом исследовании приняли участие представители 1000 работодателей и 1600 трудоустроенных россиян из всех регионов страны.

Так, в 81% российских компаний существует традиция поздравлять сотрудников с днем рождения в различных форматах. 34% работодателей дарят имениннику некоторую сумму денег или подарок. Традиция электронного поздравления действует в 31% компаний.

Отмечается, что 9% компаний отпускают именинника домой пораньше или предоставляют дополнительный выходной.

При этом 53% трудоустроенных россиян заявили, что им нравятся подобные мероприятия, а 13% выразили свое негативное отношение к традиции поздравлений. Подчеркивается, что женщинам коллективные поздравления нравятся больше, чем мужчинам.

По сравнению с аналогичным исследованием 2014 года, компаний, имеющих традицию поздравлять сотрудников с днем рождения, стало больше: 70% шесть лет назад и 81% сегодня.