Экс-депутат Рады объяснил, почему украинцы предпочитают русский язык

Рано или поздно, но социальный взрыв на Украине произойдет. Недовольство людей, понемногу накапливаясь по самым разным вопросам, достигнет критической отметки, и тогда антироссийский режим в Киеве уже ничто не спасет. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Так он отреагировал на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что украинское руководство «назло бабушке отмораживает уши», принимая решение о переводе всех школ страны на обучение на государственном языке. Изменения коснутся прежде всего учебных заведений, занимающихся преподаванием на русском языке. Школы «меньшинств», общающихся на языках Европейского союза, перейдут на украинский лишь в 2023 году.

«Учитывая то, что большинство людей на Украине (50–60% всего населения) хорошо разговаривают на русском языке и даже считают его родным, эти «реформы» нельзя назвать иначе как геноцидом, — считает политик. — Почему это делается и зачем? Понятно, что корни подобных решений находятся не в Киеве — они растут извне, в государствах, целью которых является превращение Украины в «анти-Россию».

Экс-депутат Рады заметил, что таким образом нарушаются конституционные права и свободы жителей Украины, и рассказал о том, каким должно быть правильное решение вопроса с языком, на котором происходит учебный процесс в школах.

«Когда-то я был мэром города Черкасс, — напомнил Олейник. — Как определяли мы, на каком языке будут преподавать в учебных заведениях? Основываясь исключительно на желании самих родителей! Именно они выбирали перспективу развития своего ребенка! Обучение на украинской «мове» — это неплохо, но скажите тогда, что делать тем ребятам, которые мечтают стать инженерами по строительству самолетов? Ведь на Украине в принципе нет такой отрасли — желающим сделать в ней карьеру приходится ехать в Россию».

По словам собеседника ФАН, украинские папы и мамы отлично осознают плачевную обстановку, сложившуюся в их стране, а потому, желая своим детям самого лучшего, делают выбор в пользу их обучения на другом языке.

«Я, как украинец, считаю проводимую Киевом политику геноцидом в отношении не русского, а самого украинского народа, — убежден эксперт. — Власти своим навязыванием заставляют население страны просто-напросто ненавидеть все, что так или иначе относится к Украине!»

Экс-депутат Рады также объяснил, почему миллионы русскоговорящих людей в стране не устраивают действительно массовых демонстраций против закона, который фактически принуждает их к молчанию. По его словам, с 2014 по 2016 год режимом Петра Порошенко была произведена своеобразная «зачистка» лидеров общественного мнения. Все, кто выходил на улицы по каким-то вопросам, связанным с нарушением конституционных прав граждан, оказались либо в тюрьме, либо на больничной койке.

«Попробуйте только заявить, что 1 сентября вы зовете людей на митинг в защиту русского языка! Нацики тут же на это отреагируют, — сказал Олейник. — И все политические партии в стране будут молчать, кроме, возможно, «Оппозиционной платформы — За жизнь». Почему? Как я уже говорил, инициатива ввести «языковой закон» пошла не из Киева, а из тех мест, с хозяевами которых большинство на Украине старается не связываться».

Собеседник ФАН напомнил, что во время своей избирательной кампании в 2014 году Петр Порошенко не имел ничего против русскоязычного населения, но позже внезапно поменял позицию.