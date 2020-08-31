Зимнюю Универсиаду 2021 года перенесли из-за коронавируса

Москва, 31 августа. Зимнюю Универсиаду 2021 года, которая должна была проходить в швейцарском Люцерне с 21 по 31 января, перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международной федерации университетского спорта (FISU).

В сообщении говорится, что новую дату проведения соревнований назовут позднее. Утоняется, что во многом причиной переноса Универсиады стала невозможность сборных США, России и Китая приехать в Швейцарию.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выразил сожаления в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса, но подчеркнул, что это единственный возможный способ выхода из ситуации.