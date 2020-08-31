Фанаты обсуждают молодость и «пластмассовые» зубы Пугачевой

Москва, 31 августа. Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram совместное селфи с улыбающейся Аллой Пугачевой. Вполне себе приятный для многих фолловеров кадр тем не менее дал повод некоторым «прицепиться».
Судя по подписи Галкина к фотографии: «Поехали», пара решила отправиться в совместную поездку.
Многие писали комплементы паре, отмечая, что обе звезды отлично получились. Отдельную порцию похвалы получила Примадонна. По мнению фанатов, знаменитость очень молодо выглядит.
«Алла Борисовна просто бомбически выглядит», — написал пользователь.
«Ой, какие классные! Аллочка — красавица! Любим и очень скучаем!», — призналась поклонница.
«Алла Борисовна выпила эликсир молодости», — предположила девушка.
По мнению одного из фолловеров, у Примадонны ненастоящие зубы и старый парик на голове.
«Зубы пластмассовые», — выразил мнение пользователь.
За певицу заступились десятки поклонников. Некоторые отметили, что зубы у нее могут быть из первоклассной керамики, зато мозги у автора комментария точно пластмассовые.
Напомним, что в начале года звездная пара выступила «единым фронтом» против постройки многоэтажных домов возле их замка в деревне Грязь, пишет Infox.