Бабкина показала свое настоящее лицо без фотошопа

Москва, 31 августа. Надежда Бабкина опубликовала в своем Instagram видео без яркого макияжа и фэйс-тюнинга. Реальное лицо актрисы вызвало противоречивые эмоции у поклонников.

«А с лицом-то что?», «У нее с лицом все с порядке. А у вас с мозгом что?», «Завидуйте!!! Она артистка, хоть похоже и ваша ровесниц)))», — написали в комментариях.

Были и те, кто посчитал, что Бабкина ведет себя не по возрасту.

«Как-то смешно смотрится 70-летняя тетя в пацанских, драных штанишках. Моложе не станете, хоть шортики наденете. Все-таки в строгой одежде намного лучше», — добавил один из фолловеров.

Напомним, этой весной Бабкина тяжело заболела и была доставлена в больницу в подмосковной Коммунарке. У артистки было выявлено тяжелое воспаление легких. Следом за ней был госпитализирован и ее соведущий по передаче Модный приговор Александр Васильев.

После выписки многие обратили внимание на то, что Бабкина резко помолодела. На фоне этого появились слухи о том, что на самом деле она сделала себе пластическую операцию. Недавно Бабкина прокомментировала свое преображение и резко высказалась в адрес постаревшего супруга Евгения Гора.