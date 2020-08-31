Москва, 31 августа. У России есть главный боевой страж Крыма, который отбил 90% атак. Его рассекретил журналист, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее сообщалось, что стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США зашел в воздушное пространство над акваторией Черного моря и сымитировал ядерный удар по территории полуострова. Военный эксперт прокомментировал эту ситуацию в беседе с корреспондентом «Царьграда».

По словам Игоря Коротченко, это стандартная практика, которую демонстрируют американские военно-воздушные силы в последние годы. Эксперт подчеркнул, что американцы не «просто декларируют, что Россия потенциальный противник, но и отрабатывают варианты ведения боевых действий против нее». Коротченко назвал С-400 и «Тор-М2» главными боевыми стражами Крыма.

«Но я хочу сказать, что у нас Крым надежно прикрыт системой противовоздушной обороны. Во-первых, там развернуты зенитно-ракетные системы большой дальности С-400, с возможностью поражения воздушных целей класса «бомбардировщик», на удалении до 400 километров от точки перемещения», — указал собеседник издания.

Крымский мост, база Черноморского флота, как заметил Игорь Коротченко, прикрыты зенитно-ракетными комплексами «Тор-М2».

«Поэтому американцы тренируются, а мы прикрываем свое воздушное пространство и важнейшие объекты», — объяснил Игорь Коротченко.

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов ранее заявил, что статус Крымского полуострова не может быть предметом обсуждения, так как данный вопрос окончательно закрыт. Крым стал частью РФ по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией.