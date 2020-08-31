Лобода попросила фанатов оценить ее накачанные ягодицы

Москва, 31 августа. Популярная певица Светлана Лобода похвасталась результатом тренировок на своей странице в Instagram. Поп-звезда продемонстрировала накачанные ягодицы и попросила поклонников оценить ее формы.

Певица отметила, что лето уже подходит к концу, однако это не повод прекращать движение к своей цели. Лобода выложила снимки, на которых предстала перед фанатами в белом купальнике.

«Я активно занималась спортом, подключила и дочку, и маму. Как думаете летние тренировки пошли на пользу?» — спросила исполнительница у подписчиков.

Многих поклонников Лободы привели в восторг новые фото певицы.

«Двое детей и такая классная фигура», — восхитилась koko.dress.ua.

«Вы сногсшибательны!» — сделал комплимент певице пользователь с ником loboda_boom_boom.

«Красотулька! Молодец, просто умничка!» — похвалила исполнительницу chmykhalnatasha.

«Фигурка огонь», — написал sergejz630.

«Вид с заднего фасада отличный», — прокомментировала svetlana.khrykina.

«Ну как можно быть такой подтянутой стройняшкой с аппетитными формами?!» — оставила комментарий natalia_78_st.

Впрочем, среди подписчиков Лободы нашлись и те, кому новые снимки не понравились.

«Перебор», — отметила ivanna64rus.

«Некрасиво», — написала olia20108.

«А без попы никак?» — спросила gulnuraorazalimova.

«Неуместно», — прокомментировала elena_ziusko.

Отметим, что Лобода регулярно демонстрирует поклонникам свою фигуру. Ранее певица порадовала фанатов очередным снимком в бикини.