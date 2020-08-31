Защитники Ефремова собираются написать письмо в Голливуд

Москва, 31 августа. Свидетель в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова заявил, что является участником «международной группы», которая намерена защитить актера.

В ходе судебного заседания по делу Ефремова в Пресненском суде Москвы выступил свидетель защиты Леван Бадасян. Свидетель заявил, что он вступил в «международную группу» по защите Ефремова. По его словам, «защитники» Ефремова планируют обратиться к голливудским актерам, чтобы привлечь внимание мировой общественности к судебному процессу, передает РИА Новости.

«Я вступил в международную группу по защите Ефремова, хочу найти правду. Мы сейчас готовим письмо в Голливуд таким же актерам, чтобы привлечь внимание к этому процессу», — сказал Бадасян.

Кроме того, Бадасян утверждает, что видел, как перед аварией в автомобиль Ефремова садился «высокий мужчина в бейсболке».

Напомним, 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в центре столицы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил актера под домашний арест. Решение суда вызвало общественный резонанс. Коллеги актера осудили его действия, выразив уверенность, что Ефремов должен быть отправлен в СИЗО.

Позднее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновным в совершении смертельного ДТП. По его словам, Ефремов «готов платить» родственникам погибшего, однако не намерен «возмещать» ущерб.

Позднее родственники Сергея Захарова заявили, что им не за что прощать Михаила Ефремова, так как он отказывается признавать свою вину. 6 июля следствие предъявило Ефремову обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.