Блогер рассказала, как набрать больше количество подписчиков в TikTok

Москва, 31 августа. Блогер Анна Куценко поделилась секретами того, как «прокачать» себя и набрать большое количество подписчиков в TikTok. Девушка заявила, что добиться успеха в этой сфере можно, если сконцентрироваться на продвижении того, что ты на самом деле любишь.

Если делать то, что получается лучше всего, то удастся создать действительно уникальный контент, который привлечет внимание зрителей и увеличит число ваших подписчиков в социальной сети. Блогер отметила, что контент должен быть качественным, а для этого необходимо обзавестись телефоном с хорошей камерой, правильно выставить свет и определить хронометраж, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Сейчас Анна ведет TikTok вместе со своей дочерью. До блогерства девушка 12 лет работала инженером, после чего решила полностью посвятить себя видеосъемке. В начале своего творческого пути она снимала ролики для YouTube и Instagram, однако позже пришла к выводу, что TikTok дает больше возможностей для самореализации.

За три месяца Куценко удалось собрать миллионную аудиторию. Вместе мать и дочь создают авторский музыкальный контент.