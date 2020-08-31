Николас Коро: При покупке школьных товаров родители могут сэкономить до 30%

Самая распространенная ошибка, которую совершают родители перед 1 сентября — это покупка всего и сразу в один «клик». Речь идет о так называемом «наборе первоклассника». Дело в том, что в него можно положить какие угодно продукты и товары, и некоторые из них абсолютно не нужны первоклассникам.

Так, нередко в такие наборы попадают спиртовые фломастеры, что не просто не нужно школьнику, но и даже небезопасно для него. Еще в них попадают всевозможные варианты фигурных линеек — они первоклассникам тоже ни к чему.

Также в этих наборах бывает огромное количество вещей, которые, скажем так, вообще не являются школьно-ориентированными. Например, разные антистрессовые игрушки или универсальный влажный синтетический песок.

То есть «набор первоклассника» — это как раз та ловушка, которую родителям перед 1 сентября необходимо обойти.

Зачастую проще и дешевле собрать такой набор самостоятельно. Особенно с учетом методических рекомендаций, регулярно распространяемых Министерством просвещения РФ, где указано, что действительно нужно первокласснику. И не забывайте о том, что директора школ, да и классные руководители, общаясь с родителями, всегда сами говорят, что именно потребуется в данной конкретной школе для конкретного ученика.

Насчет времени, когда лучше всего совершать покупки, могу сказать (хотя это очень рискованный совет), что 3 сентября все то, что продавалось 30 и 31 августа, окажется куда дешевле. Да, дети уже пойдут в школы. Но не везде — конечно же, будут счастливы те экономные родители, у детей которых по тем или иным причинам не будет 1 сентября — вдруг начало учебного года перенесут.

По большому счету, ценовой фактор, конечно же, важен для всех родителей, и тут все зависит от их доходов. К сожалению, многие забывают о том, что через каждый поисковик можно найти либо схожие товары, либо еще дешевле. Поэтому, даже если вам понравились, допустим, цвет или форма чего-либо, входящего в тот самый «набор первоклассника», нужно произвести поиск, а не сразу нажимать на кнопку «купить».

То же самое можно сделать и в магазине с помощью телефона — всего лишь сфотографировать понравившийся товар и сразу же проверить его наличие в Интернете через поисковую систему. И вы абсолютно точно увидите, что сможете сэкономить минимум 30%.

Увы, существует огромное количество действительно недобросовестных продавцов, которые реагируют на ажиотаж, на повышенный спрос в последние дни перед началом учебного года, необоснованно повышая механическим способом цены на школьные товары.

Это происходит сплошь и рядом, и это — неизбежное зло.