Все главные новшества для школьников, их родителей и учителей с 1 сентября

Российские школьники возвращаются 1 сентября за парты после небывало долгого перерыва: к летним каникулам в 2020 году добавились несколько весенних недель самоизоляции из-за коронавируса. Однако борьба с COVID-19 в нашей стране еще не закончена — об этом свидетельствует отмена массовых мероприятий в школах, включая традиционные линейки в первый учебный день. Другие сборы, праздники и соревнования, требующие большого количества участников, также оказались под запретом.

На входе в учебное заведение теперь, помимо пропусков и сменки, у школьников станут проверять температуру. Вопреки слухам, обязательного ношения масок среди учеников не будет, однако всем им, даже старшеклассникам, придется вспомнить опыт обучения в «началке». Дело в том, что в новом учебном году дети будут из урока в урок сидеть в одном и том же кабинете, а вместо них по коридорам станут курсировать учителя. Эпидемиологи объясняют это необходимостью снижения контактов между участниками образовательного процесса.

Кроме того, занятия физкультурой будут проходить на свежем воздухе. Необходимость соблюдения мер предосторожности скажется и на расписании: если раньше на перемену дружно отправлялась вся школа, то теперь классы будут отдыхать от уроков по очереди. Временно введен мораторий на родительские собрания в классах: они переведены в онлайн-формат.

«К сожалению, в ближайшие пару лет мы вряд ли сможем вернуться к нормальному образу жизни. Ведь несмотря на то, что в России пик пандемии уже пройден, в мире он только наступил, — рассказал ФАН профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. — Да, самим детям коронавирус не так страшен, однако для учителей излишние контакты могут быть опасны. Именно поэтому позднее на добровольной основе учителям одним из первых будет предложена вакцина».

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что если в классе хотя бы у одного ученика будет обнаружен COVID-19, весь класс переведут на дистанционное обучение.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью ФАН развеял слухи о том, что первого сентября учебный год в России начнется лишь формально и что уже в двадцатых числах школьники будут переведены обратно на удаленку.

Цифровая образовательная среда

Еще одно нововведение учебного 2020–2021 года, ожидаемое в ряде регионов страны, — это Цифровая образовательная среда (ЦОС). Речь идет об экспериментальном добавлении в традиционную систему обучения виртуальных элементов.

В частности, школы при необходимости будут оснащены быстрым Интернетом, компьютерами, программным обеспечением, камерами видеонаблюдения и даже гаджетами для учеников. В течение года ЦОС интегрируется в систему «Госуслуги»: на панели портала должна появиться кнопка «Мое образование», которая даст возможность получать информацию о процессе обучения. Появится доступ к видеотрансляциям лучших уроков и других педагогических материалов. Наконец, вся ученическая и общешкольная документация будет переведена в электронный формат, что упростит большое количество процессов: от проверки родителями школьных дневников до отчетности школы по финансово-хозяйственным вопросам.

В этом году в эксперименте примут участие 14 регионов: Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Алтайский и Пермский края, а также Ямало-Ненецкий округ.

Уже развивается дидактическая база, которая поможет педагогическому составу максимально быстро адаптироваться к участию в программе.

«Этот проект направлен на то, чтобы ЦОС была одной из составляющих качественного образования, — рассказал ФАН председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. — Что касается малых населенных пунктов, то в ближайшее время будет решен вопрос с проведением высокоскоростного Интернета и оснащением прочим необходимым оборудованием».

Всего на первый этап эксперимента из федерального бюджета будет выделено около 79 млрд рублей.

Бесплатное питание для детей

Одно из главных новшеств наступающего учебного года коснется родителей младшеклассников. С 1 сентября горячее питание для учеников с первого по четвертый класс станет бесплатным в 58 регионах России.

В разработке проекта участвовали не только представители Министерства образования РФ, но и других структур, в частности Роспотребнадзор, который подготовил рекомендации по организации питания. Дополнительным пунктом прописано, что если у ребенка имеется пищевая аллергия или заболевание желудка вроде гастрита, то для него должно быть разработано отдельное меню.

Стоимость ежедневного обеда школьника варьируется в зависимости от региона, но в среднем сумма составляет 50–70 рублей за порцию. Финансирование будет обеспечиваться из бюджетов всех уровней.

Закон проработает в тестовом режиме до 1 сентября 2023 года. После этого планируется вывести его на общефедеральный уровень и сделать бессрочным.

Экзамены для учителей

С этого года для учителей изменится форма аттестации: она разделится на два вида. Первый — обязательная аттестация на соответствие занимаемой должности, которая будет проходить раз в пять лет. Второй — добровольная проверка на первую или высшую категорию.

Аттестация пройдет в несколько этапов. Сначала преподавателю придется выполнить письменную работу по предмету. За два часа ему нужно будет найти ошибку в решении школьника, исправить ее и оценить саму работу, а также пройти тест по своему предмету и составить план урока.

Затем от учителя потребуется решить педагогический кейс. Например, разобраться в сложной ситуации из реальной жизни, которое заставило бы преподавателя применить все его навыки. Возможно, сдавать эту часть нужно будет с помощью компьютера.

Завершит аттестацию анализ образца профессиональной деятельности учителя. Педагог должен подготовить и представить видеозапись урока, по которой независимые эксперты оценят его профессионализм. К видео будет прилагаться план урока и образцы проверочных работ учеников.

Стоит отметить, что последний пункт до сих пор под вопросом: скептики считают, что распространение видеозаписей с участием детей, пусть даже в профессиональных кругах, может нарушить права несовершеннолетних.

Несмотря на то, что аттестация стала обязательной для всех учителей, на оплате их труда она пока не скажется. Однако в обозримом будущем именно эта система аттестации станет основой для перехода к эффективным контрактам, предполагающим четкую зависимость оплаты труда преподавателя от результатов его работы.

Форма для всех

Впервые Минпромторг РФ разработал единый стандарт для школьной формы. В первую очередь, строгие рамки закона будут касаться состава тканей. В документе указаны требования к прочности и стойкости материалов, а также к их воздухопроницаемости, причем не только основной ткани, но и подкладки. Цель — избежать «эффекта скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани не помогают сделать одежду безопаснее из-за полностью синтетической подкладки, которая соприкасается с кожей ребенка.

Основная проблема заключается в том, что в российском законодательстве отсутствует понятие школьной формы как таковой. Многолетние споры о том, как конкретно должны выглядеть ученики и из чего должна быть сшита их школьная одежда, планируется завершить к 10 ноября.

После того как будет накоплен определенный опыт применения стандарта, может быть принят другой, уже постоянный национальный стандарт ГОСТ Р. Напомним, что ГОСТы носят добровольный характер, но если производитель решит указывать его в маркировке, то он обязан придерживаться требований данного стандарта. Одна из основных причин, по которой вводится ГОСТ, — его обязательность для участников госзаказа.

Воспитательная работа

Летом этого года президент России Владимир Путин подписал закон, внесенный ранее им же на рассмотрение в Государственную думу и посвященный воспитанию подрастающего поколения.

«Принятие федерального закона будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда», — указал в пояснительной записке глава государства.

В рамках этого закона каждое учебное заведение в России моделирует рабочую программу воспитания и примерный календарный план воспитательной работы, согласно которым соответствующие навыки будут прививаться детям.