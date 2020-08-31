Эксперты рассказали, как российские курорты пережили летний сезон

Летний сезон 2020 года оказался непривычным для большинства россиян. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы российских туристов на отдых. Тем не менее текущая ситуация стала толчком к развитию внутреннего туризма. Россиянам, привыкшим отдыхать за рубежом, пришлось освоить отечественные курорты. Между регионами развернулась целая борьба за туристов.

Однако многих граждан страны не устраивало качество предоставляемого сервиса на российских курортах. Они указывали на несоответствие цены и качества предоставляемых услуг. Удалось ли исправить этот недостаток? Стоит ли ехать отдыхать на российский юг этой осенью? Готова ли Россия бороться за иностранного туриста? Какие главные проблемы у отечественных курортов? На эти и другие вопросы ответили политики, представители турфирм и экономисты в рамках онлайн-эфира на тему «Итоги туристического сезона. Где еще можно догнать лето?». Мероприятие прошло в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Для тех, кто пропустил трансляцию, Федеральное агентство новостей подготовило ее небольшой обзор.

Иностранцы едут в Крым

Большая часть российских туристов этим летом посещала Крым. Сенатор Ольга Ковитиди напомнила, что туристический сезон на крымских курортах еще не закончен. Она заметила, что коронавирус «лишь подзадорил» россиян к поездкам в Крым. Политик выразила уверенность, что курортный сезон продлится до весны следующего года и начнется заново.

«Вы знаете, что туризм для Крыма — это одна из важных отраслей экономики. По ней недавно был нанесен удар. Несмотря на все убытки, которые понесла туристическая отрасль, все активно восстанавливается, — заверила Ковитиди. — Мы прекрасно понимаем, что коронавирусная инфекция — это общемировая проблема. Мы были готовы к той ситуации, которая складывалась в туристической отрасли. Поддержка государства чрезвычайно позитивно отразилась на ней».

Как утверждает генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, Крым все-таки еще имеет проблемы с инфраструктурой. По его словам, в городе Коктебель до сих пор нет канализации. В ответ Ковитиди сказала, что в планы властей входит обязательное строительство этого инженерного сооружения.

«Вы же понимаете, что 20 с лишним лет ничего не делалось. За 5 лет тяжело это (построить канализацию. — Прим. ФАН) сделать. Если бы была волшебная палочка, то мы бы решили все эти вопросы», — пояснила она.

Член Совфеда подчеркнула, что в Крыму никогда не было хороших дорог, очистных сооружений, воды. Сначала нужно построить дороги, указывает она.

«Недавно были открыты трасса «Таврида», Крымский мост. Можно видеть, что основная инфраструктура сегодня уже выстроена. Все, что касается развития территорий, то это предусмотрено Федеральной целевой программой развития. Мы знаем те точки роста, которые нужно развивать в республике», — заявила политик.

Несмотря на проблемы, Ковитиди отметила большой интерес иностранных туристов к посещению Крыма. По ее словам, они поехали на полуостров, чтобы поправить здоровье в местных пансионатах.

«Люди, страдающие разными сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергией, проблемами с опорно-двигательной системой, приезжают в Крым. Иностранцы продолжают это делать, несмотря на санкции, для того, чтобы вернуть свое здоровье. Поэтому для увеличения их числа нам нужно развивать сервис и инфраструктуру. Приехавшие в этом году туристы были удивлены Крымом, потому что произошедшие за пять лет изменения ощутимы».

Кешбэк оказался проблемным

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко констатирует, что некоторая часть туристов стала отдыхать в России по воле случая. Пандемия коронавируса переориентировала отдыхающих на туризм внутри страны.

«Мы прекрасно видим, что с такими потоками [туристов столкнулись] наши основные направления: Крым и Краснодарский край. Но им тяжело в этом году, потому что мы получаем впервые такие потоки людей со времен советского прошлого», — пояснил Осауленко.

Тем не менее нашей ахиллесовой пятой остается соотношение цена-качество, говорит эксперт. В последние годы ситуация на туристическом рынке стала меняться.

«Начало появляться все больше объектов, которые соответствуют соотношению цены и качества. Их становится все больше, но пока они не доминируют, — объясняет Осауленко. — С появлением Турции эти тренды начали меняться. Бронирование на сентябрь и начало октября было приостановлено на южных направлениях. Когда открывалась Турция, то сразу же начали появляться цены на сайтах отелей. Это лишний раз говорит, что должна быть Турция и наши курорты, а тогда соотношение цены и качества будет нормальным».

Ростуризм для развития отрасли запустил программу кешбэка, согласно которому туристу возвращается часть суммы от оплаченного тура. По словам участника пресс-конференции, недавно представители туристической отрасли выразили два мнения: первое — такая программа нужна на постоянной основе, второе — первый блин получился комом.

«Подтверждение этому стали два последних дня действия программы. Так, в последний день у нас было выкуплено 300 тысяч туров. Это поведение соответствует нашей ментальности: мы долго раскачиваемся. Поэтому те сжатые стоки, в которые была реализована программа, не дала ее реализовать полностью», — сказал глава «Турпомощи».

Такой итог программы кешбэка, по мнению Осауленко, показал, что россияне не так сильно пользуются цифровыми услугами. Речь идет о небольших участниках рынка туристической отрасли и потребителях.

«Очень многие начинали входить в тему не с нуля, а с минус единицы. Для многих людей были не понятны даже термины. Тем не менее это (программа кешбэка. — Прим. ФАН) очень сильно стимулировало рынок. Ростуризм уже вышел с инициативой о продлении этой программы», — отметил эксперт.

Летний сезон подошел к концу. Но можно ли куда-нибудь поехать отдохнуть в сентябре и в октябре? Как говорит Осауленко, синоптики пообещали теплый сентябрь, а это значит, что многие направления внутреннего туризма остаются актуальными в начале осени.

«Я бы рекомендовал последними теплыми днями насладиться у моря. Речь идет о Крыме, Ставрополье, Краснодарском крае. Эти направления для тех, кто любит пляжный и морской отдых, — рассказывает эксперт. — Стоит обратить внимание на Японское море, поскольку в сентябре там начинается бархатный сезон. С точки зрения экскурсионного туризма, Москва и Петербург — это города-Мекки. Можно посетить Калининград, Казань, Байкал».

Необходимо развивать внутренний туризм

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов отметил, что в этом году в туризме сложилась «уникальная ситуация».

«В советские времена южные регионы не справлялись с количеством туристов, и сейчас ситуация такая же. Это шанс для наших курортов выстроить соотношение цена-качество», — выразил мнение депутат.

Парламентарий констатирует, что существует проблема с ценами, которые могут очень сильно повышаться в период спроса. Он заверил, что в Госдуме планируют заняться косвенным регулированием цен.

«Нужно разрабатывать новую экономическую политику в сфере туризма. Как раз мы разрабатываем новый закон о туризме. Предыдущая его версия была направлена на выездной туризм. Но сегодня необходимо развивать внутренний туризм», — пояснил Кривоносов.

Кто должен развивать курорты?

По словам директора института политических исследований Сергея Маркова, в этом году удалось изменить отношение туристов к российским курортам. Однако тут нужно учитывать несколько важных моментов, говорит член Общественной палаты РФ.

«Огромное количество людей поехали отдыхать по России, потому что у них не было возможности поехать за границу. Туристические компании, занимающиеся вывозом граждан за рубеж, оказались в кризисе. А компании, которые предоставляют туристические услуги по России, оказались в выигрыше», — заявил Марков.

Число туристов, посетивших такие города, как Ялта, Евпатория, Феодосия, Сочи, оказалось выше, чем в обычные годы в 1,5–2 раза, замечает политолог.

«У нас был период карантина, но он пришелся на низкий сезон (апрель, май, июнь). Когда начался высокий сезон (июль, август), то оказалось, что закрыты все иностранные направления, а поэтому огромный поток хлынул на наше море. У владельцев кафе и гостиниц средний ценник стал выше на 40–50%, чем в предыдущие годы. Эта прибыль, которую получили российские регионы», — пояснил Марков.

Член ОП выразил уверенность, что весь малый и средний бизнес отправит полученный доход на свое развитие.

«Владельцы кафе и ресторанов будут вкладывать деньги в развитие своих объектов. Но в целом туристические регионы развиваются благодаря действиям властей. Я сейчас нахожусь на трассе Адлер — Красная Поляна. Мы видим, что эти места преобразились благодаря крупной государственной инвестиции», — отметил он.

Детского отдыха может не стать

Первый заместитель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму законодательного собрания Краснодарского края Андрей Булдин сообщил, что проблемы сферы туризма в регионе обострились. По его словам, были курорты, которые не имели достаточного количества посетителей, а где-то их число было слишком большим. Но также последствия пандемии отразились на детском туризме.

«Сократилось количество детских здравниц, поскольку это наиболее нерентабельный вид бизнеса. Большая их часть так и не открылась. В следующем сезоне мы недосчитаемся определенного количества детских лагерей. Они будут перепрофилироваться или банкротиться. Меры государственной поддержки принимаются, но ситуация не самая простая», — поведал Булдин.

Как пояснил чиновник, СанПиНы, которые предъявляются для таких учреждений, достаточно сложные. Согласно им, на одного ребенка должна быть большая территория в лагере и определенное количество персонала. Однако нельзя задирать цены на отдых для детей.