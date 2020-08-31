Свидетель смертельного ДТП с Ефремовым устроил скандал в суде

Москва, 31 августа. Свидетель в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова устроил скандал в суде.

В ходе судебного заседания по делу Ефремова в Пресненском суде Москвы выступил свидетель защиты Леван Бадасян. Во время дачи показаний Бадасян спорил с прокурором и адвокатом Александром Добровинским, который представляет интересы родственников погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова. Добровинский попросил Бадасяна не кричать, после чего свидетель перешел на угрозы.

«Сядьте! Вы слышали, как я ору? Вот и надейтесь, что не услышите! Если я буду орать, вы отсюда вылетите!» – заявил Бадасян.

Кроме того, свидетель обвинил родственников Сергея Захарова в «хайпе», а также заявил, что видел, как перед аварией в автомобиль Ефремова садился «высокий мужчина в бейсболке».

Напомним, 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало общественный резонанс. Коллеги Ефремова осудили действия актера, выразив уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Позднее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновным в совершении смертельного ДТП. По его словам, Ефремов «готов платить» родственникам погибшего, однако не намерен «возмещать» ущерб.

Позднее родственники Сергея Захарова заявили, что им не за что прощать Михаила Ефремова, так как он отказывается признавать свою вину. 6 июля следствие предъявило Ефремову обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.