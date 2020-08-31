Тишковец опроверг заявление климатолога о предстоящей суровой зиме в РФ

Москва, 31 августа. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец не согласен с мнением климатолога Екатерины Пестряковой, которая заявила, что зима в этом году в России будет очень холодная.

Ранее Пестрякова рассказала о том, что зима будет холодная, потому что лето в этом году было очень жарким. По ее словам, заморозки будут серьезными, но они не продлятся всю зиму.

Тишковец в свою очередь заявил, что мнение коллеги не разделяет. Кроме того, говорить с такой долей вероятности в профессиональном сообществе не принято, заявил синоптик.

«По самым предварительным прогнозам, наступление осенне-зимнего сезона будет немного теплее, чем положено по норме, но всего на 1-3 градуса, при этом будет довольно большое количество осадков», — рассказал Тишковец.

Он добавил, что снега будет много, а зима наступит по климатическому графику. Однако при этом он не видит никаких оснований говорить о том, что зима будет «суровой», передает НСН.

Тишковец отметил, что такой теплой зимы, какой она была в 2019 году, в этом году не будет. Он также отметил, что его вместе с коллегами очень интересует, каким именно образом были произведены расчеты и анонсирована «суровая зима».