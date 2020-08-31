Известного кота-библиотекаря убили в Тверской области

Тверь, 31 августа. Известного кота-библиотекаря Степана убили в селе Городня Тверской области. Директор библиотеки Ольга Смирнова назвала его идеальным «мяуджером».

Степан жил в доме напротив библиотеки. Днем приходил «на работу», а вечером возвращался домой. Он жил в доме напротив. В библиотеку он «устроился» в марте этого года.

«В марте мы решили его трудоустроить, так сказать, выдали ему трудовую книжку. Испытательный срок полгода прошел. Он себя зарекомендовал хорошо», — рассказала Смирнова в беседе с телеканалом «360»

В конце августа кот неожиданно исчез. Это было настолько нехарактерно для него, что сотрудники библиотеки и хозяйка всерьез забеспокоились.

Оказалось, что Степана убил местный житель из-за того, что кот якобы ходил в туалет в подъезде. По словам Смирновой, убийца Степана расправляется и с другими кошками и котами, которых видит в своем подъезде. Хозяйка кота-библиотекаря не стала обращаться в полицию.

Напомним, по действующему законодательству убийство животного является уголовным преступлением и подпадает под действие статьи 245 УК РФ. Для привлечения к уголовной ответственности требуется соблюдение одного из условий: совершение преступления из корыстных или хулиганских побуждений; проявление садизма или присутствие ребенка, не достигшего 14 лет).