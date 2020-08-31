Роспотребнадзор установил уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Москва, 31 августа. Специалисты в течение лета проводили исследование в 26 субъектах РФ и установили, что в 11 регионах у 20% населения есть популяционный иммунитет к коронавирусу.

«Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного возраста: 1-6 лет и раннего школьного: 7-13 лет; показатели для этих возрастных групп в 1,3–2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах», — сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

С точки зрения социально-профессионального параметра, указанный вид иммунитета наиболее характерен для работающих в образовательной и медицинской сферах.

С 31 августа в четырех регионах начинается второй этап данных исследований. Эта деятельность поможет в проведении эпидемиологического анализа, позитивно скажется на прогнозировании эпидситуации. Кроме того, данные послужат для разработки рекомендаций, направленных на борьбу с коронавирусом.

Напомним, что в ноябре-декабре в стране начнется вакцинация от коронавируса, о чем сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.