Летучую сравнили с Волочковой после пикантных фото с отдыха

Москва, 31 августа. Известная российская телеведущая Елена Летучая опубликовала достаточно пикантных фотографий из отпуска. Несмотря на прекрасный внешний вид знаменитости, многим показалось, что в последнее время звезда слишком часто щеголяет в откровенных нарядах. Ведущую сравнили с Анастасией Волочковой.

Конец лета Летучая и ее супруг, бизнесмен Юрий Анашенков, решили посвятить отдыху в экзотических уголках планеты. Пара отправилась на остров Занзибар, расположенный в Танзании, где телеведущая и ее муж развлекались с помощью серфинга и сафари. Однако поклонники бывшего лица передачи «Ревизорро» достаточно противоречиво отреагировали на снимки с морского курорта.

Звезда выложила пикантные снимки в обтягивающем купальнике, демонстрирующим привлекательные изгибы ее тела. Также Летучая подписана публикацию, поблагодарив Занзибар за отдых и пообещав вернуться.

Однако комментаторы обнаружили сходство между Летучей и другой известной блондинкой, Анастасией Волочковой. Балерина постоянно старается привлечь к себе внимание, показывая себя в различных купальниках и садясь при этом на шпагат.

«На Волочкову становитесь похожа! Вам не к лицу!» – написал один из подписчиков.

Также звезду призвали «не ходить в трусах и боди». Однако в данном случае стоит заметить, что строгое черное боди более чем уместно на пляжном отдыхе, а до эпатирующей публику танцовщицы телезвезде все-таки очень далеко.

Однако сама Волочкова скорее всего восприняла бы сравнение Летучей с собой скорее как комплимент. Женщина очень высоко себя оценивает, а ранее даже рассказала о своем месте в истории России.