Молодая возлюбленная Брэда Питта оказалась женой пожилого бизнесмена

Берлин, 31 августа. Молодая возлюбленная голливудского актера Брэда Питта — модель Николь Потуральски — оказалась женой 68-летнего бизнесмена и ресторатора Роланда Мэри. Об этом изданию Daily Mail сообщил источник из окружения модели.

Как оказалось, 27-летняя Потуральски и ее пожилой супруг придерживаются свободных отношений. Модель замужем за ресторатором уже восемь лет, передает «Мир 24». Кроме того, источники утверждают, что Мэри является отцом маленького сына Потуральски. Берлинский ресторатор был женат не один раз, у него есть пять детей.

Примечательно, что Потуральски и Питт познакомились в ресторане Borchardt, принадлежащем Роланду Мэри. Голливудский актер и его будущая пассия встретились в августе 2019 года. С самим ресторатором Питт познакомился еще в 2009 году во время съемок фильма «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино.

Ранее СМИ узнали, что Питт и Потуральски сейчас проводят отпуск на юге Франции. Влюбленные отдыхают в поместье Шато-Мироваль, в котором состоялась свадьба уже разведенных Питта и актрисы Анджелины Джоли, пишет «Вечерняя Москва».

По мнению поклонников актера, Потуральски очень похожа на его бывшую жену. Фанаты Питта считают, что после расставания с Джоли ему стоит вернуться к своей первой супруге — актрисе Дженнифер Энистон. Однако популярный блогер Лена Миро полностью одобрила выбор голливудского актера.