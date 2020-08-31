Монтян считает, что звонок Путину помог Лукашенко остановить «революцию»

Москва, 31 августа. Попытка устроить в Белоруссии «цветную революцию» с государственным переворотом, как рассчитывали западные страны, потерпела провал. Киевский адвокат и правозащитница Татьяна Монтян отметила звонок президента Александра Лукашенко лидеру РФ Владимиру Путину, который внес вклад в крушение западных надежд.

Поводом для массовых митингов и протестов стали выборы президента Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко. Несогласные требуют провести новые выборы, что поддерживают и западные государства.

Активно стали вмешиваться Польша и Литва. Варшава заявила, что законность голосования она не признает, следовательно, президента Лукашенко не воспринимает. Вильнюс пошел дальше – предложил ЕС ввести санкции против белорусского руководства с расчетом, что это поможет поменять в власть в соседней стране.

По мнению Монтян, внешние силы упустили возможность провернуть «украинскую комбинацию» в Белоруссии. В то же время она призвала Минск не расслабляться, пишет «ПолитНавигатор».

Адвокат считает, что реальным козырем для Белоруссии является именно Россия. Звонок белорусского президента своему российскому коллеги поставил точку в попытке реализации украинского сценария. Поддержка Москвы не позволит «скинуть» лидера Белоруссии.

Отметим, что недавно Лукашенко назвал Владимира Путина своим хорошим другом, пишет НСН.