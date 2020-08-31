Таролог заявила, что Легкоступова оказалась в ловушке из-за Фирсова

Москва, 31 августа. Родственники и друзья Валентины Легкоступовой могли ей помочь, если бы она обратилась к ним за помощью. Об этом заявила эзотерик и таролог Марианна Абравитова.

По ее словам, Легкоступова оказалась в ловушке из-за своего супруга Юрия Фирсова. Она также добавила, что у певицы были серьезные материальные проблемы, однако гордость не позволяла ей обратиться за помощью к родственникам или друзьям.

«Такое впечатление, что ее хотели не обобрать, но постоянно из нее «сосали» какие-то деньги. Я вижу, что она была загнана в какой-то тупик, с одной стороны у нее были серьезные чувства к этому человеку, а с другой стороны она понимала, что попала в капкан», — пояснила Абравитова.

Она также добавила, что у Легкоступовой была хроническая депрессия, которая оказывала негативное влияние на ее здоровье, передает Nation News.

«Это не просто раз и стало плохо. Ей плохо было давно, я вижу отсутствие сна, ее крутило и вертело достаточно серьезно», — добавила Абравитова.

Напомним, 6 августа Валентина Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию. При этом у певицы была обнаружена черепно-мозговая травма.

После госпитализации Легкоступовой Фирсов был задержан и доставлен в полицию. Супруг певицы заявил, что Легкоступова получила травму, когда упала в ванной, а затем два дня находилась дома, после чего почувствовала себя плохо и была доставлен в больницу.

Дочь певицы Анетта Бриль опровергла заявление Фирсова, отметив, что именно она доставила Легкоступову и ее супруга в наркологическую клинику. При этом у матери не было травм.