Москва, 31 августа. Расследование крушения рейса МН17 в Донбассе обернулось для Нидерландов большим числом доказательных и процессуальных проблем, заявил доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорнин.

Юрист отметил, что процесс по делу MH17 состоит из двух частей — определении виновных и компенсации родственникам погибших. По этим двум направлениям суд и будет проводить разбирательства.

Топорнин отметил, что за шесть лет так и не было получено убедительных доказательств. Спустя шесть лет поздно фонтанировать новыми обвинениями и менять стратегию процесса, как это сегодня происходит в Нидерландах, считает юрист.

«Существуют косвенные улики, но прямых доказательств не получено. Из-за этого суд будет находиться в непростой ситуации перед вынесением вердикта, поскольку время идет, многое забывается, а стопроцентных фактов и доказательств нет», — заявил Топорнин в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Суд в Амстердаме не может вынести обвинительное решение на основе существующей доказательной базы, оно будет носить сомнительный характер и указывать на политическую ангажированность.

Кроме того, юрист отметил, что суд может обязать четырех обвиняемых выплатить многомиллионные компенсации. Однако они этого сделать не смогут, поэтому суд будет искать «гаранта». Таким образом, Россию могут назначить «гарантом» выплат, однако Москва на это не пойдет.

«Только для этого еще нужно доказать вину, а это сделать крайне сложно. Процесс непростой, и по нему сделано много мнений, суждений, оценок. Ни одно из них не является основательным и не дает стопроцентную гарантию в обоснованности вердикта. Из-за этого суд в Нидерландах может окончательно «закопаться» в данном деле», — добавил юрист.

Топорнин подчеркнул, что не видит логической цепочки, которая может привести к построению обвинительной части в этом процессе. Ангажированное решение Нидерландов может обернуться серьезными имиджевыми проблемами.

Выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Практически сразу после катастрофы Следственная группа бездоказательно обвинила в трагедии Россию.

По версии Совместной следственной группы, самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук», якобы принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российская сторона передала Нидерландам данные своих радаров и документацию, подтверждающую, что ракета была запущена с подконтрольной Украине территории.

Россия неоднократно просила предоставить данные украинских и американских радаров с места крушения. Вашингтон отказался предоставлять Нидерландам дополнительные данные о крушении рейса MH17.

Ранее следователи из Нидерландов начали расследование в отношении Украины по делу о крушении MH17.