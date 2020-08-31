Ольга Спиркина откровенно рассказала о «двойной измене» с бывшим мужем

Москва, 31 августа. Российская актриса Ольга Спиркина в личном блоге подняла вопрос измен и откровенно рассказала о том, как сама «ходила налево». Подобным образом знаменитость мстила за измены своему бывшему супругу.

По мнению артистки, для женщины измена является скорее «психотерапией», нежели «актом любви». В то же время мужчины изменяют «просто так», стремясь получить с иной женщиной «плотское удовольствие». Представительницы прекрасного пола идут в объятия любовника в «крайнем случае».

«Это латание душевных ран и поиск прежней себя», — объяснила знаменитость подписчикам.

В данном случае женщина стремится укрепить свою самооценку и доказать привлекательность. Кроме того, порой представители прекрасного пола мстят за измены их вторых половинок. Спиркина знает об этом на своем опыте, так как сама поступала подобным образом, когда была замужем за журналистом Алексеем Новиковым. Тогда она столкнулась с «двойной изменой».

Дело в том, что супруг артистки вступил в отношения с соседкой, о чем стало известно Спиркиной. Тогда она тоже решилась на интрижку на стороне, однако она не принесла знаменитости облегчения и не вернула утерянную любовь.

Судя по всему, подход актрисы к вопросу женских измен можно назвать помехой к становлению счастливой семейной жизни. Дело в том, что Спиркина выходила замуж уже пять раз, и каждый раз отношения заканчивались разводом. Ее пятым супругом стал племянник Никиты Михалкова Дмитрий Кончаловский, однако от него актриса также решила уйти.

Подробнее о разводе знаменитостей сообщалось ранее. Дмитрий Кончаловский признался, что не смог удержать актрису. Спиркина в свою очередь рассказала о причине, из-за которой решила уйти от племянника Михалкова.