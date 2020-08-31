Победившая в Черногории оппозиция намерена улучшить отношения с Москвой

Подгорица, 31 августа. Победившая на выборах впервые за 30 лет оппозиция Черногории надеется улучшить отношения страны с Россией, заявил лидер крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич.

Кривокапич призвал своих оппонентов на выборах отказаться от ненависти и заявил, что «протягивает руку партнерства всем силам в стране». Кроме того, университетский профессор информатики рекомендовал согражданам праздновать победу дома, в кругу семьи, чтобы избежать обострения обстановки.

Президент Черногории Мило Джуканович отказался признать победу оппозиционных партийных объединений на прошедших выборах в парламент страны (скупщину). По его словам, их результаты демонстрируют безусловное доминирование правящей Демократической партии социалистов. Глава государства заявил, что следует дождаться официальных результатов выборов в стране.