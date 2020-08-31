Россияне жестко раскритиковали Проклову за попытки оправдать Ефремова

Москва, 31 августа. Актриса Елена Проклова встала на защиту артиста Михаила Ефремова, ставшего фигурантом дела о смертельном ДТП. Россияне жестко раскритиковали звезду советского кино за попытки оправдать актера.

Проклова стала участницей передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, посвященной делу Ефремова. По мнению актрисы, сейчас артиста нужно «спасти как человека».

«Когда люди требуют крови до приговора, это чудовищно. Михаил должен быть наказан, но это не должно быть наказание убийцы», — заявила Проклова.

Такая позиция артистки не нашла отклика у россиян. В комментариях под выпуском шоу зрители предложили Прокловой представить, что трагедия коснулась ее семьи.

«Как надоела эта Проклова! Она везде истина в последней инстанции! В своей бы жизни разобралась… Пиар любой ценой», — возмутилась Любовь Барышева.

«Если бы погибли близкие Прокловой, она так же рассуждала?!» — поинтересовалась Татьяна Егорова.

«Проклова, вы поглупели. Такую ерунду несете. А теперь представьте на месте погибшего свою дочь. Так же орать будете?» — написала Валентина Поутанен.

«Проклова превратилась в старуху с вставными зубами», — отметила Светлана Коновалова.

«Противно смотреть, как его выгораживают его коллеги. Проклова раздражает уже со своей доказательной базой», — раскритиковала актрису Анна Шульгина.

«У Прокловой от операций на лице даже речь нарушена», — прокомментировал Серега Сергеевич.

Напомним, в начале июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон Lada, водитель которого позднее скончался в больнице. В отношении актера возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.