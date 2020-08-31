Найден главный виновник воспаления кишечника

Москва, 31 августа. Ученые нашли главную причину возникновения воспалительных заболеваний кишечника(ВЗК). По данным врачей, подобными недугами сегодня страдают от шести до восьми миллионов человек во всем мире. Об этом пишет издание ScienceAlert.

Медики пояснили, что воспалительные заболевания кишечника сопровождаются болевыми ощущениями, частой дефекацией, стулом с кровью и резкой потерей веса. Исследования доказали, что главным виновником возникновения недугов связана с поврежденными клетками иммунной системы — Т-киллерами.

По словам ученых, в обычном состоянии эти клетки уничтожают другие клетки человеческого организма, которые повреждены паразитами. Уточняется, что самыми распространенными болезнями кишечника являются язвенный колит и болезнь Крона, которые поражают толстую кишку или пищеварительный тракт.

Специалисты предполагают, что воспалительные процессы запускаются, когда сверхактивный иммунитет начинает атаковать безвредные бактерии в кишечнике.

Основана сложность в лечении подобных болезней заключается в том, что почти для 75% пациентов не существует эффективного и долгосрочного лечения. Чаще всего у больных появляются осложнения.

Ранее врач-онколог Елена Смирнова рассказала, как можно выявить рак кишечника на ранних стадиях, а также в каких случаях необходимо использовать онкомаркер РЭА, который участвует при развитии раковых клеток в желудочно-кишечном тракте. Медик отметила, что при появлении колоректального рака он имеет свойство повышаться.