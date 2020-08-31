Отец Месси проведет переговоры с руководством «Барселоны»

Москва, 31 августа. Президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу встретится с отцом Лионеля Месси Хорхе Месси.

Планируется, что встреча состоится уже на этой неделе — в среду. Напомним, Лионель Месси в начале прошлой недели объявил об уходе из «Барселоны».

Отец Месси надеется, что сможет донести до президента клуба, что его сын хочет уйти из команды цивилизованным способом. Как пишет газета The Times, речь пойдет о переходе футболиста в английский клуб «Манчестер Сити» за 133 миллиона долларов.

В свою очередь президент «Барселоны» намеревается обсудить вопрос, касающийся продления контракта с футболистом.