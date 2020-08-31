Лукашенко запретили въезд в Литву и Эстонию

Вильнюс, 31 августа. Литва и Эстония запретили президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам въезд в эти страны, об этом сказано в заявлении МИД Литвы и Эстонии.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что санкционный список может быть расширен в дальнейшем. 27 августа эстонское правительство приняло решение закрыть границы страны для отдельных белорусских чиновников. Однако список имен опубликован не был.

Белорусский политолог Андрей Сыч в комментарии Федеральному агентству новостей выразил мнение, что после несостоявшихся беспорядков и силового противостояния на улицах Белоруссии кураторы белорусской оппозиции попытались организовать захват власти через дестабилизацию экономики.