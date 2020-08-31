Фронтмен Little Big Илья Прусикин и Ирина Смелая объявили о разводе

Москва, 31 августа. Фронтмен российской музыкальной группы Little Big Илья Прусикин и его супруга Ирина Смелая официально объявили о разводе. Поклонникам о своем решении они сообщили в социальных сетях, а также записав видеообращение для YouTube.

По словам самой пары, решение расстаться после четырех лет совместной жизни не было спонтанным. Они пришли к нему еще в декабре минувшего года после того, как группа Little Big завершила свой очередной концертный тур.

Прусикин и Смелая сошлись во мнении, что сохранить отношения им не удалось из-за постоянных разъездов и концертов. Прусикин подчеркнул, что строить семейную жизнь на расстоянии невозможно, а последние годы именно в таком формате жила пара из-за напряженного графика работы.

Смелая же отметила, что не понимает людей, которые решают сохранить семью ради детей. Ирина уверена, что приверженцы таких взглядов являются эгоистами, потому что ребенок страдает не меньше, чем сами родители, когда в семье возникают подобные ситуации. Для них с Ильей она назвала развод самым лучшим вариантом.

«Мы, к сожалению, разводимся. Так бывает. Мы думали об этом полгода, даже больше», — заявили звезды.

Стоит отметить, что Илья и Ирина смогли сохранить дружеские отношения и продолжают воспитывать двухлетнего сына Добрыню.

«Мы до конца жизни остаемся семьей, остаемся матерью и отцом для своего ребенка. Если у вас возникают какие-то обиды, обязательно разговаривайте», — посоветовал Прусикин.

Несмотря на печальное событие, Прусикин и Смелая остаются в бодром расположении духа и даже заявили, что отпразднуют расставание в стрип-клубе.