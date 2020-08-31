Мама Лопыревой вызвала бурное восхищение у фанатов дочери

Москва, 31 августа. Модель и блогер Виктория Лопырева изумила поклонников в Instagram фотографией, на которой она заснята вместе с мамой Ириной. Пользователи не могли поверить, что так шикарно может выглядеть мать 37-летней знаменитости.

«С днем рождения, дорогая Инна. Будь счастлива сегодня и всегда. «Ростовская мафия». Три поколения моделей», — написала Лопырева.

Внешность мамы стала поводом для жарких комментариев, не говоря уже про традиционные «сердечки» и «огонь».

«Вот это мама! Все три женщины красотки!» — выразила восхищение поклонница.

«Викулечка, я от вашей мамы просто без ума», — прокомментировал пользователь.

Одна из фанаток даже и не предполагала, что среди стоявших на фото женщин есть мама Лопыревой.

«Я прочитала в комментариях, что это ваша мама. Просто нет слов, мама очень красивая. Я в восторге», — отметила поклонница.

«Вика, я прям восхищаюсь вашей мамой, ну просто «бомба», — написала на эмоциях подписчица.

Стоит напомнить, что ранее красотой самой модели восхищалась блогер Лена Миро. По ее мнению, копировавшей модель теледиве Ксении Бородиной очень далеко до объекта подражания, пишет «Подмосковье сегодня».