Сотникова откровенно рассказала о романе с музыкантом Кузьминым

Москва, 31 августа. Российская актриса Вера Сотникова откровенно рассказала о романе с музыкантом Владимиром Кузьминым.

Артистка стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Она призналась, что находилась в отношениях с Кузьминым, который также встречался с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой, несколько лет.

«Я была одна и свободна. У нас случился бурный роман. Я не знала, что он с Пугачевой. Это было интересно, страстно, творчески. Я поняла, что мне его очень не хватает. Мы на его деньги снимали клипы и так кайфовали», — разоткровенничалась Сотникова.

По словам Сотниковой, в общей сложности она снялась в пяти его клипах. Актриса призналась, что музыкант часто мог уходить в себя и жить в своем мире.

«Я не обижалась до поры до времени», — отметила Вера Сотникова.

Как призналась актриса, она понимала, что рано или поздно их бурный роман должен закончиться. Сотникова добавила, что они с Владимиром друг другу не мешали, но ей необходимо внимание, которого она не дополучала.