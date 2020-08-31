Врач рассказал, как распознать онкологию у детей

Москва, 31 августа. Плохой аппетит, низкая активность и постоянная слабость у ребенка могут свидетельствовать об онкологическом заболевании. Об этом заявил главный врач Национального медицинского центра онкологии и иммунологии имени Рогачева Дмитрий Литвинов.

«При раке часто встречаются такие его признаки как потеря ребенком сил и интереса к играм, плохой аппетит. На втором месте — все, что сопутствует опухолям, а именно — инфекции», — пояснил врач.

Он также добавил, что чаще всего у детей младшего возраста диагностируют рак кроветворной системы, лейкозы, нейробластомы и опухоли головного мозга. Дети постарше как правило страдают от саркомы, рака костей и ЦНС.

Литвинов подчеркнул, что родителям следует внимательно относиться к здоровью своих детей. При возникновении заболевания следует вести ребенка к врачу. Только медики могут осуществлять квалифицированный диагностический поиск для исключения рака.

Ранее телеведущий и педиатр Андрей Продеус объяснил, какая именно категория детей подвержена онкологии. По его словам, дети с наличием иммунологических нарушений подвержены риску возникновения смертельных новообразований. Чаще всего детям с первичными иммунодефицитами приходится сталкиваться с лейкозами и лимфомами.