Соловьев отреагировал на слова Водонаевой об «аннексии» Крыма

Крымчанам и россиянам глубоко безразлично мнение телеведущей Алены Водонаевой о вхождении полуострова в состав Российской Федерации. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил журналист Владимир Соловьев.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону модель, блогер и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева призналась, что считает акт вхождения Крыма в состав РФ «не соответствующим никаким международным нормам». Она заявила, что воссоединение Крыма с РФ — это якобы «варварская и агрессивная аннексия». По словам телеведущей, россияне сегодня уже привыкли к тому, что Крым входит в состав государства, однако стране «придется рассчитаться» за полуостров.

Телеведущая также осудила российских артистов, выступающих в Крыму. Она убеждена, что их действительно не стоит пускать на Украину, поскольку они явно обозначили свою позицию. В свое время она отказалась от визита в Крым по причине собственных убеждений.

Комментируя заявление инстадивы, Владимир Соловьев задался вопросом: чем известна Алена Водонаева?

«Когда я каждый раз выслушиваю такое, то меня интересует: а почему мы вообще должны на это как-то реагировать? Алена Водонаева где живет? Какой у нее бэкграунд? Почему ее мнение должно быть экспертным в том, что относится к политике? Сам факт того, что Гордон с ней беседует... Ну так можно до белых мышей Алене Водонаевой дойти (Соловьев перефразировал знаменитый анекдот. — Прим. ФАН). Если она с такими персонажами общается, то все понятно», — считает Соловьев.

Журналист напомнил, что Алена Водонаева является еще и моделью.

«Если она модель, то она точно «большой специалист» в вопросах вхождения Крыма в состав РФ. Если это так, то всем сразу стало легче. А если она, работая моделью, скажет что-то иное, то потеряет возможность работать на западных подиумах? — рассуждает Соловьев. — То, что она заявила, с чем связано? Это попытка понравиться потенциальным работодателям? Слушайте, ну живет человек своей жизнью, ну пусть это и делает. Крымчанам и россиянам ее мнение настолько глубоко безразлично, насколько она представить не может», — добавил он.

Ранее Народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что реагировать на «крымские» заявления Водонаевой — «слишком много чести». Он признался, что вообще не знает, кто такая Водонаева, и не считает нужным комментировать ее высказывания.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав РФ на правах субъектов федерации произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, это решение ни пересмотру, ни обсуждению не подлежит.