Директор рассказала об убитом живодером коте-сотруднике библиотеки в Твери

Тверь, 31 августа. Директор библиотеки в селе Городня Тверской области Ольга Смирнова рассказала, что убитый живодером кот Степан «работал» в их учреждении «мяуджером».

По словам Смирновой, кот Степан днем приходил «на работу», а вечером возвращался домой к своей хозяйке.

«В марте мы решили его трудоустроить, так сказать, выдали ему трудовую книжку. Испытательный срок полгода прошел», — рассказала директор библиотеки.

Она отметила, что Степан отлично себя зарекомендовал. Она назвала его идеальным котом, который добросовестно приходил «на работу» и проводил там целый день. Она добавила, что кот занимал пост «мяуджера». Животное появилось возле библиотеки в сентябре 2019 года.

Степан пропал в конце августа 2020 года. Кот несколько дней не появлялся в библиотеке, что было абсолютно на него не похоже, поэтому его хозяйка и «коллеги» забили тревогу, передает телеканал «360».

Оказалось, что Степана хладнокровно застрелил житель одного из домов из-за того, что он якобы ходил в туалет в подъезде. Сейчас сотрудники библиотеки ищут свидетелей, однако с убийцей кота никто не хочет связываться.