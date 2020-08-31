В Гааге прошел митинг в поддержку честного расследования по делу MH17

Гаага, 31 августа. Расследование правоохранительными органами Нидерландов крушения самолета по делу MH17 может быть далеко необъективным. Такого мнения уже придерживается население нидерландского города Гаага, где 30 августа прошел митинг в поддержку честного расследования.

Один из организаторов акции Дмитрий Писарев обратил внимание, что следствие серьезно затянулось, однако представленные доказательства и выводы правоохранительных органов оказались очень спорными. Кроме того, был проигнорирован ряд свидетелей, сбор доказательств на месте непосредственного падения лайнера был с задержкой. Серьезного интереса к этому следственному действию не было.

Участникам акции раздавали газету De Andere Krant, в которой независимые и опытные журналисты обращали внимание на нестыковки, указывали аспекты, требующие более пристального рассмотрения.

Писарев констатировал, что многие люди уже начали забывать, о чем речь, какое крушение. Такая тенденция с затягивание следствия позволит «увести концы в воду». Пройдет еще лет 8-10 и установить истину едва ли получится.

Участник акции по имени Ханс высказал предположение, что именно западные страны во главе с США могут быть причастны к катастрофе. Они предпринимали попытки выставить виновной Россию. Однако затея провалилась, и теперь ведется деятельность, чтобы все это «замять».

Напомним, что лайнер потерпел крушение 17 июля 2014 года над Донбассом. На борту были 298 человек, которые все погибли.

Интересен тот факт, что Нидерланды спустя столько лет решили разобраться, почему же украинские власти не закрыли для полетов небо на востоке страны, где шли боевые действия, пишет НСН.