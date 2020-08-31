Любовная драма могла заставить дочь Питта и Джоли снова стать девочкой

Москва, 31 августа. Дочь актрисы Анджелины Джоли и ее экс-супруга Бреда Питта передумала менять пол. Раннее 14-летняя Шайло Джоли-Питт принимала гормональные препараты и одевалась в мужскую одежду, но затем решила отказаться от трансгендерности.

В последнее время Голливуд буквально захлестнула мода на различные половые девиации, проецируемые на детей. Малолетние сыновья знаменитостей появляются на публике в женской одежде, в то время как совсем юные девочки готовятся к операциям по смене пола. Шайло Джоли-Питт принимала гормональные препараты, называла себя Джоном и встречалась со своей подружкой. Для нее была характерны мальчишеская прическа и мужской гардероб.

Однако недавно папарацци сделали несколько новых снимков, на которых Шайло предстает в совершенно другом образе. Юная девушка вновь вернулась к женской одежде, а волосы собрала в обыкновенный девчачий хвостик.

Согласно предположениям следящих за жизнью звезд людей, к нормализации дочь знаменитостей могла подтолкнуть любовная драма. Как уже упоминалось ранее, ранее девушка часто появлялась в компании подруги, однако в последнее время журналисты перестали видеть пару вместе. Расставание с подругой могло стать причиной того, что в конце концов Шайло приняла себя, как девушку. По мнению фанатов Анджелины Джоли, в конечном итоге дочь актрисы сможет стать весьма женственной леди.

Родители девушки находятся в разводе, и вряд ли они когда-нибудь смогут восстановить отношения. Ранее известный российский блогер Елена Миро одобрила решение Бреда Питта не возвращаться к Анджелине Джоли или Дженнифер Энистон.