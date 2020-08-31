Лукашенко предложил создать не завязанную на президенте систему

Минск, 31 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать в стране систему, которая не была бы завязана на личности президента. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко провел встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало и попросил его подключиться к изменению конституции страны. Президент Белоруссии отметил, что в стране несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее президент оберегает и охраняет суды.

«Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личность, в том числе Лукашенко», — добавил Лукашенко.

Президент республики предложил в новой конституции отразить систему устройства судов, исходя из опыта. Лукашенко также констатировал, что в республике постоянно говорят про перемены, изменения в общественно-политической системе, только никто внятно не объясняет, что необходимо.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов. Это были его шестые выборы. После выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.