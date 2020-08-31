Названы категории россиян, которые получат выплаты в сентябре

Москва, 31 августа. Россиянам напомнили о выплатах до 80 тысяч рублей в сентябре, на них могут рассчитывать пять категорий граждан.

В список входят врачи. Они получат по 80 тысяч рублей из резервного фонда, согласно указу российского правительства. Также выплаты в размере 50 тысяч рублей полагаются и среднему медперсоналу. На аналогичную сумму могут рассчитывать и врачи скорой помощи. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получат по 25 тысяч рублей.

Семьи с детьми до трех лет, не получившие выплат, могут претендовать на 15 тысяч рублей за апрель, май и июнь. По 10 тысяч рублей российские семьи получат в том случае, если воспитывают детей от трех до 16 лет.

Выплаты полагаются и людям, лишившимся рабочего места. Гражданин, оказавшийся без работы после 1 марта текущего года, может получить повышенное пособие в размере 12 130 рублей. Аналогичная сумма предлагается и предпринимателям, которые в период пандемии прекратили свою деятельность. Об этом пишет Ura.ru.

Учителям предлагают дополнительные выплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, до трех тысяч рублей на каждого ребенка могут получить малообеспеченные семьи.